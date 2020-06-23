25 % حافز لأعضاء اللجنة صاحبة الجودة في الوقاية بامتحانات الثانوية

شهد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الذي عقدته وزارة التربية والتعليم، لمديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، لمراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وأهم الملاحظات التي جى رصدها بمعرفة غرفة العمليات الرئيسة بالوزارة، خلال اليوم الأول من امتحانات الشهادة الثانوية العامة الجارية.

بحضور عادل عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، ومديري الإدارات ورؤساء لجان السير امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام الامتحانات أعلن خلال الاجتماع عن قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بتخصيص حافز أداء 25% لكل أعضاء اللجان التي تحقق شرط ضبط الجودة، سواء من ناحية الإجراءات الاحترازية، أو خلال سير أعمال اللجنة من انضباط والتزام بالتعليمات.

وأضاف أن نائب الوزير، أكد على ضرورة مراجعة رؤساء اللجان والمراقبين للإجراءات الوقاية والاحترازية، لمنع انتشار فيروس "كورونا " ،وذلك باتباع إجراءات الوزارة من توفير مستلزمات التطهير والتعقيم قبل اللجان وبعدها، ومراعاة المسافات الآمنة بين الطلاب، ويحظر المبيت باللجان، أو الندب من داخل الإدارة للقيام بأعمال الامتحانات .

كما شدد نائب الوزير، على ضرورة تواجد وحضور أعضاء اللجان بها بما لا يتجاوز الساعة 7.30 صباحًا، والتزام مراكز توزيع الأسئلة بمواعيد تسليم الأسئلة، تكليف مديري المديريات بالتوجيه المالي والإداري، بمراجعة كشوف التسليم والتسلم لمستلزمات الحماية والوقاية للطلاب باللجان .

وفي حالة اشتباه إصابة الطالب بفيروس " كورونا " يلزم عمل محضر إثبات حالة للطالب وفق تقرير طبي ممهور بخاتم الشعار لحفظ حق الطالب .

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن نائب الوزير قدم الشكر لوزارة الداخلية، على تعاونها في إثبات حالات الغش التي وردت لدى غرفة العمليات بالوزارة، وأن هناك إجراءات قانونية مشددة مع حالات الغش التي جرى ضبطها.