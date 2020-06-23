رئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح: الأسماك لا تنقل كورونا للإنسان

نفى الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح، وجود أي علاقة بين الأسماك وانتقال فيروس كورونا للإنسان.

وقال الحداد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن السمك ليس من مستقبلات فيروس كورونا ولا يعيش الفيروس بداخله ولا ينقله مشيرًا إلى أن السلمون والتونة لا ينقلا فيروس كورونا كما ردد البعض.

وشدد الحداد على أن الفيروس لا ينتقل إلا من شخص لشخص آخر مؤكدًا على ضرورة طهي المأكولات بشكل جيد.

وأكد الحداد على ضرورة ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي لحين الوصول إلى مصل لهذا المرض، ناصحًا المواطنين بالذهاب للمساجد بالمصليات الخاصة وبالكمامات.

وأوضح الحداد أن التشديد على منع الشيشة بسبب دوروها في نقل العدوى نظرًا لنقلها من شخص لأخر محذرًا من التدخين وأثره على رئة مرضى كورونا.