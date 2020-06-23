"الصحفيين الإماراتية": إجماع عربي كبير على موقف مصر من الأزمة الليبية

قال محمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية ورئيس تحرير صحيفة "الرؤية"، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم كان مهمًا جدًا، مشيرًا إلى أن هناك إجماع عربي كبير على موقف مصر من الأزمة الليبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن مكانة مصر جعلت الدول العربية تقوم بمسؤولياتها وتدرك حجم الخطر على ليبيا، مؤكدًا ضرورة دعم العمل العربي المشترك، وتذكر الخطر الكبير الذي وقع بشأن الملف السوري الذي أصبح خارج يد العرب.

وتابع: "مصر يجب أن تحافظ على أمنها واستقرارها وحدودها الغربية، وأن يكون هناك وقف لإطلاق النار، ويجب يتحد العرب في هذه المرحلة الحساسة".

وشدد، على أن الأمم المتحدة معنية بتحمل مسؤولياتها في هذا الملف، ويجب إدراك أن التدخل التركي السافر يجب أن يكون له حد، وخروج وتحرك العرب بصوت واحد، هي الخطوة الحقيقية التي تجعلنا أن نتعامل بشكل أفضل مع هذا الملف.