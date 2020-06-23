تطهير 13 لجنة مخصصة لامتحانات الثانوية في أبوقرقاص

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص في المنيا، إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية بمدارس امتحانات الثانوية العامة لمواجهة كورونا.

تابع الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، أعمال تطهير ١٣ مدرسة تعقد بها امتحانات الثانوية العامة بمركز ومدينة أبوقرقاص، وأكد أنه في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتنفيذاً للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية بتنفيذ خطة تطهير وتعقيم مشددة بالمدارس امتحانات الثانوية العامة بمركز ومدينة ابوقرقاص، تتابع غرفة عمليات الوحدة المحلية على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أعمال التعقيم والتطهير وتطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات.