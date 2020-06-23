الوزراء: سنتراجع عن الفتح إذا لم يلتزم المواطنون بالإجراءات الاحترازية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن فيروس كورونا موجود وسيطاردنا بنفس القوة، وإذا لم نستمر على الإجراءات الاحترازية والانتباه وارتداء الكمامات سيضطرنا ذلك للرجوع عن قرارات الفتح التدريجي.

وأضاف متحدث الوزراء، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أنه حال تحسن الأوضاع وأتت تلك القرارات ثمارها، ستتشجع الحكومة وتستمر في الفتح بنسبة 50%، ولكن إذا أخذت الناس الأمور باستسهال واستهترت في تطبيق الإجراءات الاحترازية لن نتردد عن إلغاء قرارات الفتح.

وتابع المستشار نادر سعد، إذا حدث أي استهتار في تطبيق الإجراءات الاحترازية سيتم التراجع عن إجراءات العودة والفتح.

وأشار متحدث الوزراء، إلى أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تجتمع مرتين أسبوعيا لتقييم الوضع أولًا بأول، مضيفًا أنه يتم التوسع في عدد المستشفيات والأسرة لاستقبال حالات كورونا، مردفًا: "ولم تعد لدينا الأزمة التي كانت موجودة منذ أسبوعين".