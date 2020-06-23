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إعلان نتائج مسابقة الحكم للجمهور اون لاين فى الغناء

كتب:

حسن صالح
11:10 م | الثلاثاء 23 يونيو 2020
جانب من المسابقة

جانب من المسابقة

أعلنت اليوم إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالقليوبية نتيجة مسابقة الحكم للجمهور اون لاين فى الغناء التى تمت برعاية وكيل الوزارة طه عجلان.

وفاز بالمركز الأول إدارة القناطر الخيرية وحصل فيديو الموهوبة غيداء السيد بالمركز الأول بعدد من الاعجابات ٨٧٦ ثم فى المركز الثانى إدارة غرب شبرا بعدد٨١٨ اعجاب يليها إدارة شبين القناطر بعدد ٧٦٩ اعجابا ثم إدارة الخانكة ٤٨٤.

يذكر ان مسابقة الحكم للجمهور مسابقة اون لاين فى زمن كورونا قد أطلقت فى الغناء والالقاء الشعرى والتواشيح الدينية والتمثيل على موقع التواصل الاجتماعي ونوهت ان الفيديو الذى يحصل على أكبر اعجاب يكون هو الفائز.