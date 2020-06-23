ضبط 1350 كمامة مجهولة المصدر و256 أنبوبة تنفس منتهية الصلاحية بالغربية

شنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية حملات تفتيشية مفاجئة بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي، تم خلالها مداهمة إحدي الشركات غير المرخصة بدائرة بندر طنطا ، وضبط مستحضرات طبية منتهية الصلاحية وغير مرخصة بوزارة الصحة.

وقال المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إن الحملة أسفرت عن ضبط 1350 كمامه مجهولة المصدر و 256 أنبوبة تنفس منتهية الصلاحية، و 350 علبة ورقية فارغه معدة لتعبئة الكمامات فيها، و 80 عبوة سعه واحد لتر مدون علي العبوه Sterillium مجهولة المصدر، وعدد 7 جراكن سعة الجركن 4 لتر مدون عليه Cidex JMS مجهول المصدر، و 8 علب جوانتي مجهول المصدر.

ضمت الحملة السيد أحمد الحواله، وأشرف شحاته، وعمرو مقلد، برفقة التفتيش الصيدلي والذي ضم الدكتور هيثم غرابه، والدكتور محمد السباعي.