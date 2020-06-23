فيديو.. "الأوقاف": فتح المساجد سيكون بدون الزوايا الصغيرة والمصليات

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف، إن الوزارة وضعت استراتيجية لعودة فتح المساجد بصورة تدريجية تتناسب مع الأوضاع الحالية، موضحا أنه سيتم فتح المساجد للصلوات الخمس دون صلاة الجمعة.

وأضافت أبو عمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن المرحلة الأولى تتضمن فتح المساجد التي سيكون لها إمام وستكون تحت إشراف أحد خطباء المكافأة المعتمدين من الوزارة وسيكون في كل مسجد مسؤولان من الأوقاف للإشراف على الإجراءات.

ولفت أبوعمر إلى أن هذه المرحلة ستقتصر على فتح المساجد دون الزوايا الصغيرة والمصليات الصغيرة إلا للضرورة القصوى، شارحا أن فتح المساجد سيكون قبل الأذان بعشر دقائق وتقام الصلاة عقب الأذان مباشرة ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق، وتكون مدة فتح المسجد خلال أداء الصلاة لا تتجاوز نصف ساعة.

وناشد أبوعمر المواطنين بالالتزام بالتعليمات الوقائية وارتداء الكمامات حفاظا على نفسه وعلى غيره، واصطحاب سجادة صلاة خاصة به.