مساعد وزير التنمية المحلية يوضح إجراءات التشغيل مع بداية السبت المقبل

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن ومع بداية يوم السبت المقبل، 27 يونيو، سيتم فتح المطاعم والكافيهات ومحلات الحلويات حتى الساعة 10 مساءً، والتي تطبق الاشتراطات العامة والمرخصة من الإدارات المحلية أو وزارة السياحة.

وأضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي تقدمه الإعلاميه ريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه حدث، اليوم، تنسيق بين وزير التنمية المحلية ووزير السياحة والآثار، وتم الاتفاق على اشتراطات عامة أهمها قيام مديري المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بالضوابط والاشتراطات الخاصة للسماح بالتشغيل، وحال مخالفة الضوابط سيتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة، مع حظر إغلاق الملاهي الخاصة بالأطفال كذا إقامة الحفلات الخاصة والنشاطات المتعلقه بالتجمعات، موضحا أنه سيتم استقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة بحد أقصى: "بين كل ترابيزة وترابيزة مسافة متقلش عن 2 متر والجالسين على ترابيزة واحده المسافة اللي بينهم متر، ولو أسرة رايحة يبقى 6 على الترابيزة".

وأكد أن هناك لوائح إرشادية ستكون معلقة على كل مداخل المنشآت دون استثناء، كما سيتم وضع أرقام هواتف تلك المنشآت للراغبين في الحجز مسبقا، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف بكاشف حراري على النزلاء في الفنادق وكذا العاملين به وهو ضمن الاشتراطات التي وقَّع عليها المديرون في تلك المنشآت، مع توفير مطهر للأيدي في مدخل المنشأة، وكذا منع إقامة نظام "الأوبن بوفيه".

وتابع: "هناك حظر كامل على تقديم الشيشة وكذا مفارش الموجودة على ترابيزات الطعام، حيث سيتم استبدال القماشية بأخرى يتم التخلص منها بين كل مستخدم وآخر، مع الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام بقدر المستطاع، مع توفير معقمات ومناديل تعقيم على الترابيزات".

وأوضح: "اللي يشوف أي مخالفات يصور تلك المخالفة ويرسلها لينا فورا على رقم 0115026783، كما يمكن للمواطنين إرسال تلك الخروقات على مبادرة صوتك مسموع ويتم التواصل الفوري مع المرسل وكذا المكان الذي يحدث فيه تلك الخروقات، ولجان التفتيش في الوزارة والمتابعة مع غرف العمليات لو فيه أي مخالفة هتنزل لجان التفتيش وهي وحدات تنفيذية لمعاقبة المخالفين".