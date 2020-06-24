استشاري أمراض صدرية: الأطقم الطبية تعمل بلا هوادة للقضاء على كورونا

قال الدكتور محمود عبدالمجيد، استشاري الأمراض الصدرية، إن الأطقم الطبية تعمل بلا هوادة أو راحة ويعرضون أنفسهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد كونهم خط الدفاع الأول للفيروس في مصر.

وأضاف "عبدالمجيد" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "من مصر"، والذي تقدمه الإعلاميه ريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية "CBC"، أن أعداد الإصابات والوفاة الجديدة والتي أعلنتها وزارة الصحة تؤكد سير مصر في الطريق الصحيح لعدم تفاقم الأعداد في الإعلان الجديد، موضحا أن الاكتشاف المبكر لفيروس كورونا من قبل الدولة يعمل على عدم تفاقم أعداد المصابين.

وأكد أن الأطفال مثلهم كالكبار في الإصابة بفيروس كورونا، ولكن بأعراض مختلفة عن باقي المرضي، والخطورة في إصابة الطفل هو نقل الفيروس للآباء والأمهات وكذا الأجداد وهو الأمر الذي لا يتمناه أحد.