مديرة "العجمي للعزل": بنفرح لفرح المرضى ونحزن لحزنهم

قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي المركزي في الإسكندرية، المخصصة حاليا لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، إن نسبة التعافي للمرضى داخل المستشفى جيدة للغاية، كما يتم التعامل مع المرضى وكأنهم أسرتها، "بنفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم، ونهتم بحالتهم النفسية جدًا، أنا مش بهدا إلا لما أمر عليهم بنفسي وأهزر مع كل المرضى وأطمن أهلهم بالفيديو كول ونهزر مع بعض".

وأضافت "السيد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "CBC"، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، أنها تعمل على توفير كل مستلزماتهم سواء الصحية أو المعيشية من مأكل ومشرب، كما أنها تُعطي المرضى أرقام هاتفها من أجل التواصل معها وتقوم بالرد على استفساراتهم على مدار الساعة، مؤكدة أن هناك لجنة علمية من وزارة الصحة والسكان تُتابع مع المستشفى بشكل دوري البرتوكول العلاجي المستخدم للعلاج.

وأشارت مدير عام مستشفى العجمي المركزي في الإسكندرية، إلى أن إحدى السيدات كانت مصابة بفيروس كورونا وأنجبت داخل المستشفى، "كانت زعلانة جدا ومنهارة أنها مش هتاخد البيبي بتاعها ، تعاملنا معاها واهتمينا بيها اوي صورنا لها أول ضحكة ليه أول ما نزل ، شغلنا لها فيديو وهو بيتحرك، وقولنا ليها هو في ايد أمنية عشان متقلقش"، مؤكدة أن شقيقة الأم قامت باستلام الطفل عندما أتت للمستشفى، وكانت مصطحبة معها شقيق الأب.

وتابعت: "كنا مراعيين أن المسحة بتاعته سلبية وهي لسه ايجابي كنا خايفين أنه يتعدى منها، إحنا عندنا حضانات منفصله خالص عن حضانات الأطفال المصابة بكورونا، وكمان تمريض وأطباء مختلفين، ونهتم بالرضاعة بتاعهم ولو ليهم تطعيمات بياخدوها ننسق ونتابع حالته الصحية نفسها ونتأكد أنه سلبي ولا ايجابي، والأربع الاطفال اللي اتولدوا كلهم سلبيين".

وعن المواقف الجميلة التي عاشتها في المستشفى، أكدت أن أجمل اللحظات لها في المستشفى هي عندما تجد وفود تخرج بعد تماثلهم الشفاء، " كانوا بيتنططوا من السعادة وردود أفعالهم مختلفة، فيه ناس كانت فرحانة أوي لدرجة أنها هاين عليها تبوس كل الفريق الطبي، فيه ناس انهارت في العياط، وفيه ناس كانت مش قادرة تستنى للصبح عشان نخلص الاجراءات، بقت تلم حاجاتها عشان تمشي"، مستطرده: "دعوات الناس لينا مقويانا، كل الناس إشادت بالخدمة الطبية عندنا سواء أجانب أو مصريين سواء أطفال أو كبار، مختلف الطبقات والثقافات وده بيقوينا جدًا وتفرحنا، وتزود اصرارنا اننا نكمل مشورنا".