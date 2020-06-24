"اسمك ومدة زيارتك ومشروبك".. حقيقة استمارة حجز زيارة للقهوة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك"، صورة طريفة عن صاحب قهوة تدعى "قهوة المعلم كورونا"، وهي بمثابة استمارة لطلب حجز زيارة للمقهى، وأقر بعض مستخدمي السوشيال ميديا أنها حقيقية، فيما لجأ البعض إلى ملء تلك الاستمارة ببياناته ومقارنتها مع أصدقائه.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أقر إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية الخاصة بـ25% من طاقتها الاستيعابية.

احتوت الصورة على بعض البنود، وهي خانة الإسم، وعدد أفراد الزيارة، ونوع الزبون "دائم، طياري"، فيما أتت بعد ذلك نوع المشروب، وتاريخ الزيارة، ومدتها، وما الأسباب التي تؤهلك لتمون من الـ25% المسموح لهم بزيارة المقهى، وأسفل تلك الباينات كُتبت ملحوظتين طريفتين، أن يحق لصاحب القهوة رفض الطلب دون إبداء أسباب، ثم أن القهوة توفر جميع أدوات التعقيم مثل الصابون.

حقيقة تلك الصورة، يرويها عفت صلاح سكرتير شعبة المقاهي بالغرفة التجارية، قائلًا إنها ليست صحيحة، ولا تمت للمقاهي بصلة، إنما هي من صنع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ما تسمى "كوميكس"، والتي انتشرت مؤخرًا.

ويقول "صلاح" لـ"الوطن"، إن الشعبة اعتادت على مثل هذه الشائعات فور صدور أي قرار من الحكومة يخص المقاهي، ولكنها لا تمت بصلة للشعبة أو أي من أصحاب المقاهي، وإنما هي من خيال رواد "فيسبوك".

وأضاف سكرتير شعبة المقاهي، أنه سعيدة بما أقرته الدولة من قرارات، وعلى عكس ما يعتقد الجميع، يخشى أصحاب المقاهي أن يحرجون زبائنهم بسبب النسبة المحددة، وليس هناك تشرط كما ذكر البعض، وكما جاء في في الصورة المزعومة.

وتابع: "أتمنى الزبائن ييجوا وميخافوش، ونقدر نكمل بس الـ25% المسموح بيهم".