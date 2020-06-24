مصادر: لجان فض المنازعات لم تبت في الطلبات التي أمامها منذ مارس الماضي

قالت مصادر مطلعة إن لجان فض المنازعات المشكلة بالوزارات لم تبت في طلبات أمامها منذ مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد، وعدم عقد هذه اللجان لجلساتها، كون أعضائها من المستشارين السابقين المحالين للتفقاعد، أي أن أعمارهم تتجاوز 70 عاما.

وذكرت المصادر أن من بين أبرز هذه اللجان التي لم تبت في الطلبات التي أمامها لجنة فض المنازعات الموجودة بوزارة الشباب والرياضة، لافتة إلى عدم الفصل في تلك الطلبات يؤدي لتكدس المحاكم بالقضايا وإطالة أمد التقاضي.

ويشترط القانون ضرورة إبداء لجان فض المنازعات برأيها فى النزاعات المعروضة أمامها قبل تحريك الدعاوى القضائية أمام محاكم مجلس الدولة، وفي حال عدم عرض النزاع على تلك اللجان تصبح الدعوى مرفوضة شكلا لفقدها أحد الشروط الاساسية لنظرها.

يذكر أن لجان فض المنازعات تتبع مباشرة وزير العدل، والذى عقداجتماعا مع رؤساء الهيئات القضائية مايو الماضي تم خلاله الاتفاق على انتظام سير العمل القضائي