تفاصيل إلقاء شخص زوجته من الطابق الخامس بعد اشتباهه في إصابتها بكورونا

كشف الدكتور علي مزيد، استشاري العظام والعمود الفقري بجامعة عين شمس، تفاصيل قيام مواطن بإلقاء زوجته من الدور الخامس بعد الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أنه لا يستطيع الجزم بأن إصابتها بفيروس كورونا السبب وراء إلقائها من الدور الخامس، من عدمه.

وأضاف "مزيد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن الزوج كان دائم الاعتداء على زوجته حتى قبل اشتباه في إصابتها بكورونا، "الست قالت إن زوجها كان بيضربها كثيرًا ويعتدى عليها"، مؤكدًا أن السيدة جاءت إلى المستشفى مشلولة ولديها الكثير من الكسور.

وأشار استشاري العظام والعمود الفقري بجامعة عين شمس، إلى أن الحالة كانت تستدعى تدخل جراحي عاجل، ولم يكن هناك وقت للكشف والفحص عليها لبيان إذا كانت مصابة بكورونا أم لا، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتم إجراء العملية بنجاح، مشيرًا إلى أن إلقاء شخص لزوجته من الطابق الخامس أو الاعتداء عليها تُعد جريمة بكل المقاييس بغض النظر عن سبب الواقعة.

وأوضح مزيد، أن السيدة تُعاني الآن من شلل في قدمها، ولكنه يأمل أن يكون هناك تحسن، كما أنه لم يحولها مباشرة إلى مستشفى العزل كون أي ساعة تمر عليها قبل التدخل الجراحي كانت تعرضها للخطر، " كان الاختبار صعبا هل يتم تحويلها إلى مستشفى عزل أو يتم إجراء العملية بشكل عاجل، على ما ننتظر المسحات كان ممكن الحالة تأخذ 10 ساعات أو يوم كامل، وأنا معنديش وقت وشايف الحالة قدامي مكسورة ومشلولة وكان لازم أدخل، وإن شاء الله نأمل في تحسنها".

فيما وصف الإعلامي وائل الإبراشي، الواقعة بأنها انحدار وانهيار في الجانب الإنساني والأخلاقي، وشيء بشع، مثمنًا دور الأطباء في إنقاذ المريضة.