العثور على جثة راعي غنم وسط الزراعات في أسيوط

عثر الأهالي على جثة راعي غنم ملقاة وسط الزراعات بعزبة البورة التابعة لقرية السوالم البحرية بأبنوب في أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب بوصول بلاغ من الأهالي، بالعثور على جثة وسط الزراعات بعزبة البوره التابع.ة لقرية السوالم البحرية دائرة المركز.

وبالانتقال والإسعاف والفحص، تبيّن أنّ الجثة لشخص يدعى "مراد مينا حنا (22 عاما)، راعي غنم، ومقيم بعزبة البورة السوالم البحرية دائرة المركز، ولاتوجد أسباب ظاهرة للوفاة.

وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة، وتحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.