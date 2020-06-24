التموين: دعم السلع يكلف الدولة 90 مليار جنيه

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنّ عملية التنقية والتصفية التي حدثت في قواعد البيانات المتعلقة بمستحقي الدعم، هي التي رفعت كفاءته: "ممكن قيمة الدعم تكون موجودة بس الدعم لا يصل لمستحقيه، لأن مفيش كفاءة في المنظومة، لكن كونا عملنا تصفية ثم المحددات ثم التنقية فضمنا رفع كفاءة منظومة الدعم وبالتالي الدعم يصل لمستحقيه".

وأضاف عشماوي، خلال حوار ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّه كان في البداية يوجد تسريبات وفساد وتكرار وعدم كفاءة في المنظومة: "مش بنتعامل مع 100 ألف مواطن، لكن مع ملايين"، موضحا أنّ عدد مستحقي الدعم في منظومة الخبز 70 مليون مواطن، ونحو 64 مليون مواطن مستحقين للسلع التموينية".

وأشار إلى أنّ دعم السلع التموينية وحدها يكلف الدولة 90 مليار جنيه، لافتا إلى رفع مساهمة الدعم سواء في الصحة أو التعليم أو السلع التموينية في الموازنة الجديدة، موضحا أنّه بسبب جائحة كورونا حدثت تغيرات في الأسعار العالمية، ومع هذا تصل السلع إلى المستهلك بنفس القيمة والسعر.