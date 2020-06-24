610 سودانيين يغادرون القاهرة إلى الخرطوم

يغادر مطار القاهرة الدولي اليوم، 4 رحلات طيران إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لإجلاء 610 ركاب سودانيين وبعض الجنسيات الأخرى من حاملي الإقامات الدائمة، منعهم تعليق الرحلات الجوية من مغادرة البلاد.

وصرحت مصادر مطلعة بالمطار، بأنّ إحدى شركات الطيران تسير من مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم 4 رحلات دولية، لنقل 610 راكاب سودانيين وبعض الجنسيات الأخرى من حاملى الإقامات الدائمةً، إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

ومن المقرر أن يخضع العالقين للفحص من قبل الحجر الصحي بجهة وصولهم، تنفيذا لقرار منظمة الصحة العالمية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية للتعامل مع المسافرين، في إطار التصدى للحد من انتشار جائحة كورونا.

يذكر أنّ وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.