المؤتمر يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لتنفيذ قرارات "الخارجية العرب"

أكد النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، على أهمية القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الخارجية العرب، والتي أكدت أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية وضرورة امتناع كل الأطراف في سد النهضة عن اتخاذ أية إجراءات أحادية مطالبا من المجتمع الدولي سرعة التدخل لتنفيذ قرارات وزراء الخارجية العرب.

وقال الشريف في بيان إنه يجب على المجتمع الدولي أن يساند قرارات وزراء الخارجية العرب بشأن التوصل لحلول سلمية للازمة الليبية خاصة فيما يتعلق بالترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر في 6 يونيو الجاري، والذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين، والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والطلب من كل الأطراف الليبية والدولية التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات.

وثمن الشريف تأكيد مجلس وزراء الخارجية العرب على الدور المحوري والأساسي لدول الجوار الليبي وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود إنهاء الأزمة، وضرورة منع التدخلات الخارجية أيا كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيبن إلى ليبيا وأن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها المتوسط، مع التأكيد على ضرورة وقف الصراع العسكري.

وأشاد أيضا بتأكيد وزراء الخارجية العرب بأن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وضرورة امتناع كل الأطراف عن اتخاذ أيه إجراءات أحادية بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب حول قواعد ملء وتشغيل السد لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المباديء المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.