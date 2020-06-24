5 أفلام تعرض في يوليو بأمريكا.. بينها Unhinged لراسل كرو

قرر عدد من صناع السينما، المجازفة بإعادة فتح بعض دور العرض تدريجيا بدول مختلفة، في محاولة لإنعاش الصناعة التي تقاوم للرجوع مرة أخرى، بعد توقف دام لفترة ليست بالقصيرة بسبب "كورونا"، حتى لو كانت العودة "السينمائية" على "استحياء"، ومع إعادة فتح دور العرض تأكد طرح عدد من الأفلام في شهر يوليو.

Unhinged أول أفلام شهر يوليو، ويعرض يوم 10 في أمريكا، بطولة النجم الحاصل على جائزة أوسكار راسل كرو. ومن إخراج ديريك بورتي، وتأليف كارل إلسورث، ويشارك في البطولة كل من جيمي سيمبسون، جابرييل بيتمان.

الفيلم يطرح يوم 9 في هولندا، و30 من نفس الشهر في ألمانيا، بحسب موقع IMDB.

وبطل الفيلم راسل كرو، ولد عام 1964، وترشح لعدد كبير من الجوائز، من 3 مرات أوسكار وحصدها مرة عن دوره في فيلم المصارع، وترشح لجائزة جولدن جلوب 6 مرات، ولبافتا 3 مرات.

وفي يوم 17 يوليو، يعرض فيلم الرعب Saint Maud، في أمريكا بحسب موقع IMDB، تأليف وإخراج روز جلاس، وبطولة مورفيد كلارك، جينيفر إيل، ليلي نايت، ومدته ساعة و24 دقيقة ويعرض في كندا يوم 17 أيضا.

أما فيلم "مولان" يعرض في 24 يوليو، بعدما قررت شركة "ديزني" المجازفة بعرضه بعد سلسلة تأجيلات.

"مولان" تكلفة إنتاجه 200 مليون دولار، من إخراج نيكي كارو، وبطولة Yifei Liu, Donnie Yen, Li Gong.. وتكلفة إنتاجه 200 مليون دولار.

ويعرض فيلم The Rental، يوم 24 يوليو أيضا بنسخ محدودة في أمريكا، ويطرح في تايوان في نفس اليوم، وهو من إخراج ديف فرانكو، وبطولة أليسون بري، جوفاني ريدلر، توبي هاس.

ويعرض فيلم Tenet يوم 31 يوليو، إخراج وتأليف كريستوفر نولان، بطولة روبرت باتينسون، جون ديفيد واشنطن، إيليزبيث ديبيكي، وتكلفة إنتاج الفيلم 205 مليون دولار.

وترشح كريستوفر نولان، لجائزة "أوسكار" 5 مرات، وترشج لجولدن جلوب 3 مرات، ولبافتا 4.