برلماني يهنئ السيسي والشعب بذكرى 30 يونيو: أنقذ مصر من الإخوان

توجه النائب عماد محروس، عضو مجلس النواب، بالتهنئة القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو الخالدة، مؤكدا أنه لولا هذه الثورة العظيمة وإنحياز القوات المسلحة الباسلة لإدارة الشعب المصري العظيم لكانت مصر ستشهد مصيرا مجهولا وحربا أهلية ومحاولات متعددة لهدمها وبيعها لدول تطمع فيها.

وقال محروس في بيان له أصدره، اليوم، أن ثورة 30 يونيو انقذت مصر من الضياع والتمزيق والتقسيم وأنهت أحلام الجماعات الإرهابية وحكم دولة المرشد لتمزيق وتقسيم مصر وتحويل سيناء إلى إمارة لهم موجها تحية قلبية لصقور وبواسل القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية لنجاحهم الكبير في مواجهة الإرهاب والإرهابيين داخل أرض سيناء المقدسة، وفي جميع أنحاء البلاد.

وأضاف محروس أن الموقف البطولي للزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي لم يتردد لحظة عندما كان قائدا عاما للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي وخاطر بحياته مقابل الاستجابة لقرار وإرادة الشعب لتحرير مصر من جماعة الإخوان الإرهابية لن ينساه الشعب المصري أبدا لأن التاريخ سجله بحروف من نور، مؤكدا على أن هذا الموقف البطولي من الرئيس السيسي كان بمثابة طوق نجاة مصر من حكم دولة المرشد والفاشية الدينية ممثلة في جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.