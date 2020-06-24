قبل أيام من عودة المساجد.. الأوقاف تنشر علامات التباعد بين المصلين

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف حالة الطوارئ بداخل الوزارة لتنفيذ فتح المساجد، السبت المقبل، بعد غلق استمر لأكثر من 3 أشهر.

ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي طريقة وضع علامات التباعد، قائلة: "يسرنا أن ننشر طريقة وضع علامات التباعد بالمساجد، مؤكدين على جميع الأئمة وقيادات العمل بالمديريات تنفيذها بدقة وبسرعة قبل الفتح بالنسبة لجميع المساجد التي سيتم فتحها السبت القادم 27 يونيو 2020م أو يتم فتحها لاحقًا، مع التأكيد على حسن التنظيم والالتزام بالوقوف أو الجلوس أو الصلاة على الأماكن المحددة بهذه العلامات، آملين من جميع المصلين الالتزام بها لاستكمال مسيرة الفتح بإذن الله تعالى.