قطع عرضي لشارع مراد بتقاطعه بالاتجاهين اليوم.. خلال ساعات حظر التجوال

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء قطع عرضي لشارع مراد؛ عند تقاطعه مع شارع قره بن شريك بالاتجاهين لتنفيذ أعمال نقل مرافق مشروع مترو الانفاق الخط الرابع وذلك لمدة يوم واحد ابتداء من الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 24 يونيو 2020، وحتى الساعة الرابعة صباح يوم الخميس الموافق 25 يونيو 2020 وذلك خلال ساعات حظر التجوال.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي جنوب الجيزة بالمتابعة الميدانية والإشراف على الأعمال ورد الشيء لأصله عقب انتهاء الاعمال، مشيرا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة ستقوم بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنيين وتعيين لخدمات المرورية اللازمة لتيسيير الحركة المرورية.