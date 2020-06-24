الموسيقيين تضع تصورا لعودة النشاط الغنائي تدريجيا

قالت مصادر، لـ"الوطن"، إنّ نقابة المهن الموسيقية وضعت تصورا مبدئيا لعودة النشاط الموسيقي بمصر بعد قرار رئيس الحكومة بعودة الحياة لطبيعتها، بداية من السبت المقبل، مع استمرار إغلاق القاعات ودار المناسبات.

وكان وفد من نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر نقيب الموسيقيين، اجتمع مؤخرا مع حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، وجرى الاتفاق على بعض الأمور الصحية التي ينبغي رعايتها مع عودة النشاط.

وشهد الاجتماع مناقشة المذكرة التوضيحة لوجهة نظر النقابة بطلب بدء النشاط الموسيقي والغنائي، وخطة النقابة في اتخاذ الاحتياطات والتدابير الاحترازية ضمن الخطة الشاملة للدولة، ولاقت المذكرة قبولا لدى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، الذي تفهم وجهة نظر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين والوفد المرافق، مؤكدا أنّ القرارات المقبلة ستراعي ما جاء بالمذكرة.