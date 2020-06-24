منذ بدء الجائحة.. تعافي 480 من كورونا ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة بني سويف، أن أبناء المحافظة الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد بلغ عددهم 480 حالة، وذلك منذ بدء تسجيل الحالات المصابة حتى اليوم.

وأوضحت المديرية أن عدد المتعافين يشمل كافة الحالات التي كانت محتجزة في مستشفيات عزل خارج المحافظة، وتلك التي عُزلت داخل مستشفيات بني سويفن أو في مقر العزل بالمدينة الجامعية التي خُصصت لهذا الغرض.

من جهته، أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالجهود التى تبذلها المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، مثمنًا دور الأطقم الطبية العاملة في كافة مستشفيات المحافظة.