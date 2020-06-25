فنيو أشعة وتحاليل في مواجهة كورونا: "بنشوف الفيروس كل لحظة"

لكل معركة جنود أوفياء، يضحون بكل غال وثمين، من أجل قضية يؤمنون بها، فمنذ أن بدأت معركة كورونا تشتد، وبدأ الفيروس ينتشر بشكل كبير في مصر والعالم، كان هؤلاء يعملون خلف الأبواب المغلقة بكد وجهد كبير، لا يكلون يوما، فهم الأساس في عملية اكتشاف الإصابة بالفيروس.

فنيو الأشعة والتحاليل، الذين يواجهون فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب العالم بالهلع، حكايات عديدة لا يعرفها الكثيرون عن هؤلاء، فمنهم من ضحى براحته كي يتمكن من إنجاز ما أسند إليه بدقة كبيرة وفي أسرع وقت ممكن، حتى لا يكون سببا في تشخيص خاطئ.

ناجي سمير، فني أشعة، بمستشفى قصر العيني، أحد هؤلاء الذين يحاربون الفيروس داخل معامل مستشفيات الحجر والحميات، منذ أعوام طالت مدته، حتى أصبح لا يمكنه إحصائها، وهو يعمل متنقلا بين معامل مستشفيات الحميات، راض بكل متاعب مهنته، حتي ظهر فيروس كورونا، وبدأت معه تتبدل الأحوال فلم يعد يمكنه أن يرى أفراد أسرته بشكل مستمر كما اعتاد سابقا.

يرى الأربعيني، أن الفنيين هم أكثر عرضه للإصابة، وذلك لأنه يقف بشكل مباشر أمام المريض، يشير ناجي، إلى تزايد أعداد الحالات بشكل كبير، ما يدفعه للعمل أكثر من 16 ساعة متواصلة، في سبيله لإنجاز الفحوصات المطلوبة منه يوميا: "مش بنلحق نريح"، المعاناة الأكبر كما يقول فني الأشعة هي لحظة دخوله منزله: "بقلع هدومي على باب الشقة، وبحطها في الغسالة على طول، ولو إبني جه يقرب مني، بقوله أبعد عني شوية، منا خايف عليه من العدوى".

يوميات ناجي سمير المعتادة، تتشابه مع حكايات أحمد عبداللطيف إبراهيم، فني أشعة، 23 سنة، ولكن ثمة اختلاف بينهما، وهو أن الشاب العشريني ليس من أبناء القاهرة، وإنما من منطقة العريش بشمال سيناء، منذ 5 أشهر لم ير "عبداللطيف" أحدا من ذويه، حيث أنه كان قرر أن يعود إلى أسرته في مارس الماضي، لكن فيروس كورونا حال بينه وبين ذويه: "شغال بقالي سنة حميات العباسية، ومجاش في بالي يوم إن شغلتي دي هتحرمني من أهلي شهور".

يقول الشاب العشريني، إنه يعمل 36 ساعة في الأسبوع، في ورديات متغيرة، قد تصل إلى 12 ساعة في اليوم الواحد: "يوميا بنقفل 400 حالة، في بداية الأزمة كان كله بيبعت حميات، وكان الضغط علينا مش طبيعي، لدرجة إننا في شهر فبراير ومارس اشتغلنا شغل سنة قدام".

ويتابع: "المريض بيدخل معانا وبنخالطه بشكل مباشر علشان نجهزه للأشعة، أوقات من التعب بنام على الأرض، لأن مفيش قت للراحة، أوقات كنت بنام وأنا واقف، وقت الأكل بيكون سرقة، هما عشر دقايق أستأذن علشان آكل، وأغير كل ده في عشر دقايق".

ويضيف: "الأجهزة نفسها كانت بتعلق وتسخن"، تجهيز المريض للفحص يتطلب التعامل معه بشكل مباشر، حيث يتم إدخاله غرفة الفحص والعمل على تعديل وضعية الجسد حتى يتم آخذ الصورة بشكل دقيق،

لايملك أحمد أي فرصة للعودة إلى بلدته وذلك لخوفه الشديد على أفراد أسرته: "خايف على أختي وابنها، في العيد ماروحتش الموضوع نفسيا بقى صعب".

ويقول أحمد عويس رسلان، 40 سنة، من محافظة القاهرة، أنه يعمل منذ ما يزيد عن عشرين عاما في مجال الأشعة، لم ير قط حدث مثلما يحدث الآن بسبب كورونا، بدأ عويس في محاولة تأمين نفسه من خلال شراء جوانتي وماسك طبي، إلى جانب ما توفره الوزارة: "بشتري على حسابي ما لا يقل عن 10 إلى 12 جوانتي"،

يعمل عويس 12 ساعة لمدة 3 أيام أسبوعيا، بعد الانتهاء من العمل يعود مرة أخرى إلى منزله، حيث يقوم بخلع ملابسه فوق سطح العمارة الذي يقطنها، خشيه انتقال العدوى لأحد أبنائه: "ساكن في الدور الأخير، وأنا راجع بكلم مراتي تقابلني فوق السطح بقلع هدوم الشغل واديها لها تغسلها على طول، وأنزل أشغل السخان على 55، وأغسل 3 مرات، مرة صابون، ومرة شاور، ومرة شامبو".

ويقول أحمد نجيب، فني تحليل طبية بعزل قها، أنه كان يعمل في مستشفى الطواريء قبل أن يتم البدء في تجديدها قبل ظهور فيروس كورونا ومع الانتهاء من أعمال الصيانة، جاء قرار تحويلها لمستشفى عزل طبي: "قسمونا جروبات وأنا كنت في الجروب الثاني، كل جروب كادر طبي متكامل، بنفضل 14 يوم كاملين، في خلال الفترة دي بنعمل تحاليل عادية روتينية، للحالات إلى جانب شغل المسحات".

ويشير "نجيب"، إلى أنه يتم أخذ مسحة من مريض كورونا بعد دخوله المستشفى بـ5 أيام، ثم تتكرر تلك المسحات كل 48 ساعة"، مضيفا: "عدد الأسرة 107 وبناخد مسحات يوميا لأكثر من 50 حالة، المسحة بتكون من الزور بعد اللوز وده بيزود فرص حدوث عدوى".

يعاني فني التحليل من صعوبة التحرك بالبدلة الواقية غير المسامية: "لما بخرج بكون مغرق الشنطه كحول، ومراتى وابني مش مخليهم قاعدين معايا مقعدهم تحت مع أهلي لأني خايف عليهم، مش هنكر إن حضن إبني واحشني لكن طبيعة شغلي كده".