صحفي تركي: من صفقوا لمعدلات النمو الاقتصادي أصبحوا عاطلين عن العمل

كتب الصحفي بجريدة "قرار" التركية، إبراهيم قهفجي، أنه خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، ارتفع عدد السكان في الفئة العمرية مابين 15-65 عاما إلى 3 ملايين و206 نسمة، فيما ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 172 ألف شخص، ما معناه أن "معدل إيجاد عمل خلال السنوات الـ 5 الأخيرة هو فقط 5.4%".

وقال "قهفجي"، إنه من كل 100 شخص، استطاع 5.4 شخص العثور على فرصة عمل فيما أضيف الباقون إلى فئة العاطلين عن العمل، أو جلسوا في منازلهم أو فقدوا الأمل في إيجاد فرصة عمل.

وأضاف "إبراهيم"، أن مصداقية البيانات التى أعلنتها تركيا جعلتها تواجه مشاكل فيما يتعلق بعلاقاتها الخارجية، ولكنها تعاملت مع هذا بمواقف مختلفة،مشيرا إلى أن الحكاية تشرح نفسها، فالعاطلون عن العمل هم من صفقوا لمعدلات التنمية سابقا، فمن جهة تجد العاطلين عن العمل ومن الجهة الأخرى تجد حشدا يطير فرحاً عندما يقال إن هناك نموا بنسبة 7.5%.

وأخطر جزء في المشكلة، بحسب الصحفي التركي، يمكن هنا، فقد أصبح المواطن التركي يتقبل قدره الذي حكم عليه بالفقر، والذي أصبح بالطبع مصير للدولة أن تتحول للفقر أيضاً. ولكن للأسف هذا القدر سوف يضرب أبناءه أيضاً.

ويقول "إبراهيم" إن أكبر الأمثلة على ذلك، فنزويلا فقد انهارت الطبقة الوسطى، وحكم على المجتمع بالفقر، متمنيا أن يكون هذا درساً لنا جميعاً.