حظك اليوم الخميس 25-6-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

عندما يقع مولود برج الحمل في الحب يشعر بحاجته للقتال من أجل الحصول على قلب من يحب، إذ ينبع ذلك من شخصيته النارية.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يساعدك على تنظيم وقتك وأفكارك ويمنحك قوة وقدرة على التميز.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر يمنحانك اليوم أسباب السعادة فالتقط الفرص.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان أحمد رزق، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مارس.