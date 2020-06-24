شروط مسابقة الأوقاف لأئمة الوزارة للإيفاد الدائم

أعلنت وزارة الأوقاف، إجراء مسابقة بين أئمة الوزارة للإيفاد الدائم لعام 2020م، وذلك في إطار رسالة وزارة الأوقاف المصرية، في نشر صحيح الإسلام في مختلف دول العالم.

وبحسب بيان الأوقاف، حددت الوزارة عدة شروط يجب أن تتوفر في المتقدم:

1- أن يكون مسكناً على درجة مالية بموازنة الوزارة.

2- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية في قطاع الدعوة لا تقل عن خمس سنوات، وأربع سنوات بالنسبة للمتقدمين من الأئمة العاملين بمحافظة شمال سيناء، وبشرط أن يُقر من ينجح كتابيا باستمرار عمله بالمحافظة حتى بعد عودته من الإيفاد لمدة خمس سنوات على الأقل، وأن يكون قد نقل محل إقامته إلى شمال سيناء قبل موعد أول اختبار أي خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نشر الإعلان.

3- أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

4- أن لا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة، وجرت مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال العامين: 2019 و2020.

5- لا يزيد السن عن 55 عاما في تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة.

6- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في: ( الـقــرآن الكـريم كاملاً – العـقيدة – التـفسـير وعلوم القرآن – الحديث وعلومه – الفقــه وأصولـه – السـيرة النبوية والثقافة العامة ).

7- أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة.

8- أن يكون حسن السير والسلوك.

9- أن يكون سليم البنية، مكتمل الحواس والأعضاء، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط، وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم 137 لسنة 2014 .

10- أن لا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر؛ سواء على سبيل الإعارة أو التعاقد الشخصي.

11- أن لا يكون قد سبق وصدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية – الشئون القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج، ما لم يُلغ القرار، أو تُسحب التوصية.

12- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

وأوضحت الأوقاف، أن تقديم الطلبات على مـوقع الوزارة (أوقاف أون لاين) فقـط، وذلك اعـتباراً مـن تاريخ نشر الإعلان، ولمدة أسبوعين من تاريخه؛ على أن يكون المتقدم مستوفياً كافة الشروط، ويتحمل وحده مسؤولية ما يترتب على إدخال أي بيانات غير صحيحة.

وسيجري نشر أسماء المتقدمين لأداء اختبارات التصفية الأولية والنهائية على موقع الوزارة، ويتوجب على المتسابق طبع استمارة بياناته بعد استيفائها، وتقديمها إلى المديرية التابع لها عند بدء اختبارات التصفية الأولية الشفوية بالمديريات الإقليمية، علما بأن اختبارات التصفية النهائية ستُجري بديوان عام الوزارة على مرحلتين: الأولى تحريرية، والثانية شفوية للناجحين في الاختبارات التحريرية.