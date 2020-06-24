ضبط 25 مليون جنيه مع شبكة لتجارة العملة تمارس نشاطها في 4 محافظات

نجحت هيئة الرقابة الإدارية، في ضبط تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص من كبار تجار العملة، يقومون بأنشطتهم في محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية وبورسعيد، والاتجار بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي، بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم التداول والتعامل بالنقد الأجنبي مضرين بذلك بالاقتصاد القومي بالبلاد.

وأكدت الرقابة الإدارية في بيان لها، أن التحريات أسفرت عن قيام المذكورين في سبيل إخفاء أنشطتهم المؤثمة، بمزاولة العديد من الأنشطة التجارية المختلفة والتي يتخذونها كغطاء يخفي تجارتهم المشبوهة.

وبمداهمة مقار عمل المتهمين ومحال إقاماتهم، ضُبط بحوزتهم العديد من العملات الأجنبية المختلفة التي بلغت قيمتها بما يعادل 25 مليون جنيه مصرى.

وبعرض المتهمين والمضبوطات المالية على السيد المستشار محام عام نيابات بورسعيد الكلية، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها وأمرت بحبس جميع المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإيداع المبالغ المالية المضبوطة بالبنك المركزي المصري.