إدارة أعمال الشرنوبي: الموسيقيين لا يحق لها التحقيق في أزمة سارة الطباخ

أصدرت إدارة أعمال الفنان محمد الشرنوبي، بشأن تحقيق نقابة المهن الموسيقية في النزاع بين الفنان الشاب ومديرة أعماله السابقة سارة الطباخ، مؤكدة أن النقابة لا يحق لها التحقيق في هذه الأزمة، حيث إن النزاع لازال أمام القضاء.

وقالت إدارة أعمال "الشرنوبي" في بيانها: "بعد أن تقدمت سارة الطباخ بشكوى إلى نقابة المهن الموسيقية بوقف محمد الشرنوبى عن الغناء، وفى حيثيات الحكم لمحمد الشرنوبى أن النقابة اتخذت قرارًت لوقف محمد الشرنوبى فى حين إنه لم يتم الفصل بالنزاع القائم بينهما فى القضاء ولا يجوز للنقابو التدخل فى مثل هذه الحالات".

وكانت الشئون القانونية بنقابة الموسيقيين، قد أجلت جلسة التحقيق مع الفنان محمد الشرنوبي، في الشكوى المقدمة ضده من المنتجة سارة الطباخ، إلى يوم الأربعاء المقبل، وذلك بناء على رغبة الطرفين من أجل استكمال الأوراق.

حضر، جلسة التحقيق، اليوم، المحامي حسام لطفي نيابة عن محمد الشرنوبي، والمحامي أشرف عبدالعزيز نيابة عم سارة الطباخ.