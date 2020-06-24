رئيس "الشعوب": سلطة أردوغان تخشى المعترضين.. وترسخ لمفهوم الانقلاب

قال الرئيس المشارك بحزب الشعوب الديمقراطي في تركيا، مدحت سانجار، إن السلطة، برئاسة رجب طيب أردوغان تخشى من يعترضون ويطالبون بحقوقهم، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

ووفقًا لما ذكرته جريدة "جمهورييت" التركية، أكد سانجار أن حزب العدالة والتنمية، برئاسة أردوغان، يخشى من يعترض على نظامهم ومن يطالبون بحقوقهم.

وأوضح سانجار: "يعتبر النظام الحاكم كل من يعترض خائنًا، وكل من يطالب بحقه إرهابيًا"، مضيفا: "هل هناك دليل أوضح من ذلك على خوفهم، فما يحدث من قبلهم دليل كاف على خوفهم من الشعب".

وتطرق سنجار بعد ذلك إلى "مسيرة الدفاع" التي نظمتها نقابات المحامين الأتراك بسبب تدخل أردوغان في النظام الانتخابي للنقابات، قائلَا: "إذا كانت السلطة الحاكمة ستعتبر إرادة فئات الشعب المختلفة غير موجودة، فهذا هو الانقلاب في حد ذاته. كما أن التعديلات التي أعدتها السلطة الحاكمة في لوائح نقابات المحامين تؤكد انقلاب السلطة".

ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي لانتهاكات عديدة من النظام الحاكم، إذ عكف على اضطهاد السياسيين الأكراد والتنكيل بهم، والإطاحة برؤساء البلديات التابعين للحزب، وتعيين أوصياء من الحزب الحاكم بدلًا منهم.

وانتفضت نقابات المحامين الأتراك ضد الحزب الحاكم، كرد فعل على التدخل في نظام انتخابات النقابات، الذي من شأنه أن يوطد أقدام حزب العدالة والتنمية في الحكم.