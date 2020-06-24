جبر بعد اختياره رئيسا للأعلى للإعلام: الحمد لله

في أول تعليق له عقب اختياره رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قال كرم جبر "الحمد لله" وذلك في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأسفر تشكيل الهيئات الإعلامية، عن اختيار الكاتب الصحفي كرم جبر رئيساً للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلفًا لـ مكرم محمد أحمد، وعبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، خلفًا لكرم جبر، والإبقاء على حسين زين في رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام.

وحصلت "الوطن" على قائمة تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي ضم كلا من: "عزة مصطفي، وصالح الصالحي، ورانيا هاشم، ونشأت الديهي، والدكتورة منى الحديدي".