محافظ سوهاج: عودة عمل 14 مركزا تكنولوجيا بداية الشهر المقبل
كتب:
خالد الغويط
08:00 م | الأربعاء 24 يونيو 2020
أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج على تفعيل المراكز التكنولوجية على مستوي مراكز المحافظة بـ11 مركز و3 أحياء، وعودة العمل بكافة المراكز بدءا من أول يوليو القادم، وذلك لسرعة إنهاء الطلبات والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحقيق معايير الجودة والشفافية من خلال منظومة الشباك الواحد وميكنة الخدمات، مما يساهم في القضاء على الفساد الإداري، وتقديم خدمات متميزة لتحقيق رضا المواطن السوهاجي.
ومن جانبه عقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج إجتماعا مع مسئولي المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، بحضور الدكتور عمر ممدوح مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، ومديري 14 مركز تكنولوجي على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة .
وأوضح "القاضي" أن الأجتماع تناول مناقشة الكتاب الدوري لتفعيل الخدمات الالكترونية من خلال تقديم 54 خدمة محلية للمواطنين، ومناقشة ضرورة إصدار تراخيص البناء وتطبيق قانون التصالح، مشيرا إلى تشغيل 7 مراكز خدمية خلال فترة الحظر الماضية والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى ضرورة إعداد تدريبات فنية لمسئولي النظام على إصلاح أعطال الشبكات، وتقديم الخدمة فى مدة زمنية قصيرة وتوفير الجهد على المواطنين، موكدا على ضرورة وضع خطة عمل للإجتماع بشكل دوري لمناقشة التحديات والمعوقات، والقيام بزيارات دورية لمراكز تقديم الخدمة على مستوى المحافظة.
كما شهد نائب محافظ سوهاج ورشة العمل للتدريب العملي على تطبيق دليل الإيرادات الحكومي الموحد علي منظومة المراكز التكنولوجية، وذلك تمهيدا لتقديم الخدمات للمواطنين من خلال بوابة خدمات الالكترونية المحليات اونلاين بالتعاون مع وزارة التخطيط وبالتوازي مع توجهات الدولة للتحول الرقمي