محافظ سوهاج: عودة عمل 14 مركزا تكنولوجيا بداية الشهر المقبل

أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج على تفعيل المراكز التكنولوجية على مستوي مراكز المحافظة بـ11 مركز و3 أحياء، وعودة العمل بكافة المراكز بدءا من أول يوليو القادم، وذلك لسرعة إنهاء الطلبات والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحقيق معايير الجودة والشفافية من خلال منظومة الشباك الواحد وميكنة الخدمات، مما يساهم في القضاء على الفساد الإداري، وتقديم خدمات متميزة لتحقيق رضا المواطن السوهاجي.

ومن جانبه عقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج إجتماعا مع مسئولي المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، بحضور الدكتور عمر ممدوح مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، ومديري 14 مركز تكنولوجي على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة .

وأوضح "القاضي" أن الأجتماع تناول مناقشة الكتاب الدوري لتفعيل الخدمات الالكترونية من خلال تقديم 54 خدمة محلية للمواطنين، ومناقشة ضرورة إصدار تراخيص البناء وتطبيق قانون التصالح، مشيرا إلى تشغيل 7 مراكز خدمية خلال فترة الحظر الماضية والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى ضرورة إعداد تدريبات فنية لمسئولي النظام على إصلاح أعطال الشبكات، وتقديم الخدمة فى مدة زمنية قصيرة وتوفير الجهد على المواطنين، موكدا على ضرورة وضع خطة عمل للإجتماع بشكل دوري لمناقشة التحديات والمعوقات، والقيام بزيارات دورية لمراكز تقديم الخدمة على مستوى المحافظة.

كما شهد نائب محافظ سوهاج ورشة العمل للتدريب العملي على تطبيق دليل الإيرادات الحكومي الموحد علي منظومة المراكز التكنولوجية، وذلك تمهيدا لتقديم الخدمات للمواطنين من خلال بوابة خدمات الالكترونية المحليات اونلاين بالتعاون مع وزارة التخطيط وبالتوازي مع توجهات الدولة للتحول الرقمي