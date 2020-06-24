محافظ سوهاج يكرم 6 من العاملين في القطاع الطبي
كتب:
خالد الغويط
06:34 م | الأربعاء 24 يونيو 2020
كرم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عدد 6 من القطاع الطبي بالمحافظة ومنحهم شهادات التقدير على ما بذلوه من مجهودات وتضحيات خلال الفترة الماضية، مؤكدا على دعمه الدائم لجيش مصر الأبيض، وتوفير كافة أوجه الدعم لجميع العاملين من أطباء، وتمريض، ومسعفين، وفنيين.
حيث كرم كلا من الدكتور عمرو جمال الرشيدي مدير مستشفى حميات سوهاج، والدكتور إيهاب على حسين مدير مستشفى سوهاج العام، والدكتورة داليا تمام خزيم بمستشفى حميات سوهاج، والدكتورة حنان مجدي فوزي بمستشفى سوهاج العام، وعبير صلاح شعبان عضو التمريض بمستشفى حميات سوهاج، ومنال على محمد عضو التمريض بمستشفى سوهاج العام .
وأكد " الفقي " أن الفترة القادمة ستشهد تكريم العديد من العاملين بالقطاع الطبي بالمحافظة من أطباء وتمريض، وفنيين، ومسعفين، وعاملين، تقديرا لجهودهم المخلصة وتضحياتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد وعلاج المصابين، موجها بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامات خاصة في التجمعات .