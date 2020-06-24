محامي أسرة ضحية "الدهس بالقاهرة الجديدة": حبس الأب حقق عنصر الردع

قال الدكتور سيد طه، محامي أسرة المجني عليها شيماء نور، ضحية حادث الدهس، الذي وقع في مدينتي بالقاهرة الجديدة، يوم 1 يونيو الجاري، إن حكم حبس والد المتهم بالدهس، حقق عنصر الردع المطلوب، وذلك لإدانته بالتقصير في رقابة نجله، الذي قاد سيارة والده بسرعة، ما أسفر عن دهس المجني عليها ووفاتها.

وأضاف "طه"، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه حضر جلسة محاكمة الفاعل الأصلي في القضية، وهو الطفل نجل الأب السابق ذكره، أمام محكمة الأحداث، وطلب توقيع أقصى عقوبة عليه، مشيرا إلى أن المحكمة ستصدر حكمها بحقه، السبت المقبل.

وتابع المحامي بقوله: "النائب العام فعّل نصوص القانون، وأدخل الأب كمتهم في القضية".

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، عاقبت مدير بإحدى شركات البترول بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، لإدانته بالإهمال والتقصير في رقابة ابنه القاصر، وتمكينه من قيادة السيارة الخاصة به، ما أسفر عنه دهس سيدة ووفاتها، في كمباوند مدينتي، مطلع الشهر الجاري.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر، مطلع الشهر الجاري، بحبس طالب عمره 15 سنة ووالده احتياطيًّا، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسبب الأول خطأً في موت سيدة وإصابة أخرى، في مدينتي بالقاهرة الجديدة، بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين حالَ قيادته سيارة بسرعة جاوزت الحد الأقصى، ودون الحصول على رخصة قيادة، وتمكين الثاني له من قيادة المركبة.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، إن التحقيقات أسفرت عن صدم الطالب السيدتين خلال قيادته سيارة، بصحبة 8 أشخاص، متجاوزة في الاتجاه المعاكس لسيرهما بالطريق؛ فتسبب في موت إحداهما وإصابة الأخرى، وقد أجمع الثمانية -صُحبة المتهم- على وقوع الحادث بتلك الصورة، وأن الطالب المتهم تلقى اتصالًاً من والده قبيل وقوع الحادث ادعى للأخير فيه قيادتَهُ السيارة بسرعة منخفضة.

بينما تمسك الطالب المتهم -خلال استجوابه- بعدم علم والده بقيادته السيارة قبل وقوع الحادث، مُدعيًا ترك الأخير مفتاحها بها وتمكنه لذلك من قيادتها، مُقرًّا بارتكابه الحادث على نحو ما انتهت إليه التحقيقات.

وأكدت تحريات الشرطة، علم والده بقيادة الطالب السيارة قبيل وقوع الحادث، والذي أكدت التحريات وقوعه على نحو ما تقدم. هذا، وقد تبينت النيابة العامة من معاينة سيارة الحادث وجودَ تلفٍ بمقدمتها وجانبها الأيمن وتهشم زجاجها الأمامي والأيسر، ووجود لفافة بها آثار اشتعال، فقررت إرسال الطالب المتهم لـ"مصلحة الطبِّ الشرعيِّ"، لبيان مدى تعاطيه أيًّا من المواد المخدِّرة، وفحص بقايا اللفافة المضبوطة لبيان مدى احتوائها على أيٍّ من تلك المواد.