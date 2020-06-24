"بومبيو": واشنطن مستعدة للتواصل مع حكومة لبنانية تنخرط في إصلاح حقيقي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة مستعدة للتواصل مع حكومة لبنانية تنخرط في إصلاح حقيقي، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وكانت وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، أعربت في وقت سابق، اليوم، عن تقديرها البالغ لفرنسا لحرصها على تقديم مساعدات عسكرية حديثة ومتطورة للجيش اللبناني، مشيرة في هذا الصدد إلى أن العلاقات بين البلدين تاريخية ووطيدة.

وجاء ذلك خلال احتفال أقيم في قاعدة بيروت البحرية، لتسلم 4 زوارق مطاطية حربية مقدمة على سبيل الهبة من السلطات الفرنسية للجيش اللبناني.

وأشارت وزيرة الدفاع اللبنانية، إلى أن فرنسا تقوم بتوفير الأسلحة والعتاد والمعدات الحديثة والمتطورة لصالح القوات المسلحة اللبنانية، في ظل التأكيد الفرنسي على مواكبة مشروع تطوير ومساعدة الجيش اللبناني منذ سنوات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".