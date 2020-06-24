مقاطعة أونتاريو الكندية تمدد حالة الطوارئ حتى منتصف يوليو المقبل

أعلن رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية، دوج فورد، اليوم، تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى 15 يوليو المقبل.

وقال فورد، إنه يأمل أن يكون هذا التمديد الأخير لإعلان الطوارئ، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تستمر العديد من إصدار أوامر مماثلة حتى بعد 15 يوليو المقبل، بما في ذلك حظر التجمعات الكبيرة.

وبعد انتهاء حالة الطوارئ، لن تتمكن المقاطعة من إصدار أوامر طوارئ جديدة أو تعديلها أو إعادة إصدار أوامر قديمة، ولكن يمكن تمديد الأوامر الحالية.

وتراجعت الحالات اليومية المسجلة في مقاطعة أونتاريو إلى أقل من 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد يوم واحد من تسجيل المقاطعة ارتفاعا طفيفا في عدد الإصابات.

وسجلت المقاطعة 163 إصابة جديدة بالفيروس اليوم، وبذلك يصل إجمالي الحالات في أونتاريو حتى الآن إلى 34016.