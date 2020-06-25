طلعت: ريميدسيفير يستخدم لمرضى يحتاجون لتنفس صناعي ولدينا نوعان منه

زف الدكتور أمجد طلعت مدير عام شركة إيفا فارما، بشرى للشعب المصري، عن توافر نوعين من الدواء ريميدسيفير، وهو أحدث علاج أمريكي تصنيع واختراع وإنتاج شركة جيلفينديد العالمية، الذي أعطت لشركة إيفا فارما حق تصنيعه وإنتاجه وتوزيعه وتصديره وتوريده، إلى 127 دولة حول العالم، للحالات المتوسطة والشديدة، عبارة عن حقن وريدية تستخدم للمرضى الذين يحتاجون إلى تنفس صناعي، ولديهم نقص في الأكسجين، وفي غرفة العناية المركزة.

وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن هناك أثار جانبية للدواء، يتم وضعها في النشرة الداخلية، لكن الذي يفرق معنا، هو هل هذه الأثار نسبة عالية من المرضي يصابوا بها يؤدي إلى توقف الدواء أو خروجه من البروتوكولات؟ فإن هذا لم يحدث.

وأوضح: لكن بالعكس عندما استخدم على تجارب سريرية وبالرغم من أنه كان قد تم تصنيعه لفيروس الإيبولا، وأعيد استخدامه عندما وجدوا نتائج إيجابية على الفيروسات التاجية مثل كوفيد 19، تم الإجازة له بموافقة استثنائية من منظمة الأغذية والصحة الأمريكية، وصرحت باستخدامه في الحالات الحرجة.

وتابع: أنهم وجدوا في التجارب السريرية الخاصة به، أن من ضمن نتائجه، أنه يقلل من مدة البقاء في غرف العناية المركزة والمستشفيات إلى حوالي ثلثي المدة، مقارنة بالمرضى الآخرين مؤكداً على أن الدواء كان موجود في مصر في نفس تواجده في أمريكا ودول أوروبا.

واستكمل: أن الهيئة العامة للدواء، أجازت استخدامه للحالات الحرجة، وحصلنا على الترخيص، والدواء متصنع وتتبرع شركة إيفا فارما بـ1100 جرعة، قيمتهم أكثر من 2 مليون جنيه، لصالح المريض المصري، تحت تصرف الهيئة العليا الدواء واللجنة العلمية لعلاج الكوفيد، في وزارة الصحة، وأن دواء أفيجان، بدأ في اليابان كعلاج للإنفلونزا في عام 2014، لكن يتم استخدامه الآن لعلاج كورونا، ويستخدم للحالات البسيطة والمتوسطة، ويؤخذ تحت إشراف طبي.