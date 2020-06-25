"الموسيقيين" عن سيد الأبيض: مشطوب من النقابة.. ويتدخل فيما لا يعنيه

استنكر المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، هجوم الطبال سيد الأبيض، على مجلس النقابة، قبل يومين، موضحًا أنّ الأخير مشطوب من عضوية النقابة، وليس له حق التدخل في الأمور الداخلية لـ"الموسيقيين".

ووصف "رمضان" في تصريحات لـ"الوطن"، تصرفات "الأبيض"، بقوله: "يتدخل فيما لا يعنيه، زيه زي غير المشطوبين"، موضحًا أنه ليس على دراية بأي من أمور النقابة: "بيعمل زي كتير اللي من خارج المهنة بيتدخلوا وخلاص".

وكان الطبال سيد عشماوي، الشهير بسيد الأبيض، هاجم الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، من جديد، واتهامهم بعدم قدرتهم على إدارة شؤون النقابة، وذلك قبل يومين تقريبًا.

ونشر "الأبيض"، عدة فيديوهات عبر موقع "فس بوك"، يهاجم فيها النقيب والمجلس، خاصة بعد إعلان "شاكر"، صرف مبلغ 10 ملايين جنيه، خلال أزمات النقابة الأخيرة.

يذكر أنه في عام 2017، كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ألقت القبض على سيد الأبيض، بتهمة السب والتشهير بالمطرب هاني شاكر نقيب الموسيقيين.

وتعود تفاصيل الواقعة بقيام ياسر قنطوش، المحام والمستشار القانوني الخاص للفنان هاني شاكر، ونقابة المهن الموسيقية، بتقديم بلاغ إلى قسم شرطة الطالبية ضد سيد عشماوي عشماوي السيد، الشهير بـ سيد الأبيض، ومهنته "طبال"، واتهامه بالسب والقذف والتشهير بالنقيب.

وأفاد "قنطوش"، في بلاغه أن المشكو في حقه دائم التعرض بالسب والتشهير للفنان هاني شاكر بشخصه وصفته نقيب المهن الموسيقية وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال حساب المتهم الشخصي وصفحته الشخصية على "فيس بوك"، وتم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 747 لسنة 2017 قسم شرطة الطالبية.

وبضبط المتهم بدائرة قسم شرطة الطالبية وإحالته الى النيابة العامة التي وجهت له تهمة السب والقذف والتشهير وخروجه عن حدود اللياقة والأداب العامة بتعرضه لشخص الفنان هاني شاكر والتقليل من قدر نقابة المهن الموسيقية وكان قرار النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.