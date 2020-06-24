محافظ الإسكندرية يوجه الشكر لجيش مصر الأبيض وجميع العاملين بالصحة

وجه اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية خلال ترأسه جلسة المجلس التنفيذي اليوم ، الشكر لجيش مصر الأبيض وجميع العاملين بالقطاع الصحي على ما يبذلونه من جهد لتخطي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن جميع الأجهزة التنفيذية بذلت قصارى جهدها في كافة المجالات خلال الفترة الأخيرة في ظل الجائحة.

وأضاف أن انعقاد جلسة اليوم لمناقشة أمور هامة وعاجلة تهم المواطن السكندري وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لانعقادها، فجميعا نعمل لمصلحة الإسكندرية ومواطنيها ولن نسمح بأي تقصير أو تجاوز فى حقهم.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الفتاح إيراهيم نائب مدير الأمن ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، أحمد جمال نائب المحافظ ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء الأحياء، وجميع الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.