خبير لغة إنجليزية: امتحان الغد سيكون خال من الألغاز وللطالب المتوسط

قال نبيل بكير، خبير اللغة الإنجليزية، إن امتحان الثانوية العامة، صباح الغد، سيكون متوسط المستوى، وخالي من كل الألغاز، وسيكون به 30 جملة عن القواعد والكلمات.

وأضاف "بكير"، خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج "كل يوم"، الذي تقدمه الإعلاميه بسمة وهبة، المذاع على فضائية "ON E"، أنه يجب على الطالب قراءة الجمل بشكل متمعن، ويتجنب السرعة في الحل، موضحا أنه بالنسبة للقطعة فيجب على الطالب القراءة بشكل جيد، ويتفهمها جيدا قبل البدء في الحل، مع قراءة الأسئلة جيدا قبل الحل.

وأكد أنه يجب على الطلاب الاهتمام بالأسئلة الاسترشادية التي أصدرتها الوزارة، وذلك لأن الامتحان لن يخرج عنها، ومنها الموضوعات المتعلقة بفيروس كورونا، والعمل الحر والأحداث الراهنة والجارية.