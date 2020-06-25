لجنة في الاتحاد الأوروبي تقر زيادة الدعم للاجئين السوريين

أعطت لجنة الميزانية في البرلمان الأوروبي، اليوم، الضوء الأخضر لمسودة تقرير يتعلق بزيادة قيمة الدعم المخصص للاجئين والمجتمعات المضيفة في تركيا والأردن ولبنان، في إطار مواجهة الأزمة السورية إلى 585 مليون يورو (658 مليون دولار أمريكي)، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وصوت 33 عضوا في اللجنة لصالح التقرير فيما عارضه 4 أعضاء وامتنع 3 آخرين عن التصويت، ومن أصل المبلغ تم تخصيص 485 مليون يورو (546 مليون دولار أمريكي) لتمويل استمرار إجراءات الدعم الإنساني التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في تركيا بينما تم دعم المجتمعات المضيفة واللاجئين السوريين واللاجئين الفلسطينيين من سوريا في الأردن ولبنان بما مجموعه 100 مليون يورو "112 مليون دولار أمريكي".

ووفقا للتقرير سيتم استخدام هذه الأموال لتمويل المشاريع التي تتيح الوصول إلى التعليم ودعم سبل العيش وتوفير خدمات الصحة والصرف الصحي والمياه والنفايات، ولا يزال مشروع التقرير بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي بكامل أعضائه في جلسة قادمة.