محافظ البحيرة: هدمنا المستشفى الميداني لأنه غير مطابق للمواطفات

أوضح اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، القصة الكاملة لمبادرة مستشفى العزل الميداني الذي أقامه أهالي قرية الرحمانية، لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي جرى هدمه، مؤكدا أن هدف الدولة في المقام الأول، هو صحة وسلامة المواطنين، ولا يجوز لأي شخص القيام بإنشاء مستشفى، لأن الدولة هي من تنشئ المستشفيات، أو حتي الكيان المدني، لكن بالتنسيق مع الدولة.

وأضاف "آمنة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، الذي يُعرض على شاشة "CBC"، أن أي مستشفى يجب أن يتوافر فيه الاشتراطات الكاملة، ووجود أطقم طبية واشتراطات معينة موجودة في الكيان الذي يتم إنشاؤه يحقق السلام والأمان للمواطن، موجهًا شكره للشباب الذي أنشأ المستشفى، ولكنه رأى أنه شيء مؤسف، أن يتم ذلك دون تنظيم مع المحافظ أو مديرية الصحة.

وأوضح المحافظ، أن رئيس الوحدة المحلية تجاوب معهم فيما يفعلوه، وأعفي من منصبه لسوء تقديره للأمور، وانجرافه مع الشارع، وعمل سبق إعلامي للمدينة فقط، "لم أصدق على أي قرار لبناء هذا المستشفى، ولم يكن هناك متابعة من المديرية الصحية لسلامة المواطنين، وهو مبنى غير مطابق للمواصفات، وتم إرسال لجنة لتعيين المبنى بعد إنشاؤه، وعمل دعاية إعلامية غير منطقية وانجرف الكثير لكي يشيدوا بالمبادرة".