تامر حسين يروي كواليس "حالفين بعون الله": كتبتها في ربع ساعة

لفتت أغنية "حالفين بعون الله" الأنظار إليها، خلال الأيام الماضية، بعد عرضها خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمنطقة العسكرية الغربية.

الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان أحمد زغلول، توزيع أحمد وجيه، وغناء مجموعة من الكورال.

قال الشاعر تامر حسين، إن هذه الأغنيه ينطبق عليها وصف كل ما تقدم تحلى، وعرض على لحنها صديقي الفنان أحمد زغلول، وكتبت الكلمات خلال ربع ساعة تقريبا، وتولى أحمد وجيه الموزع الموهوب توزيعها، وانتهينا منها بسرعة، وعرضت وقتها بالقنوات، لكنها لم تحقق النجاح الكبير، الذي حققته الآن، عند عرضها بالتزامن، مع حدث مهم مثل كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة، التي كان لها رد فعل كبير على المستوى الدولي.

وأضاف تامر حسين: أنا مؤمن بأن البساطة هي سر نجاح أي عمل فني، وهذه الأغنيه كلماتها بسيطة، ومعبرة عن إرادة هذا الوطن ورجاله، وبالتالي وصلت للقلب دون حواجز.