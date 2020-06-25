تحرير 15 محضرا لنقص الاشتراطات وغلق مخبز بجنوب سيناء

شنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، حملة تفتيشية على الأسواق، وأماكن تداول الأغذية والمشروبات، في مدينة دهب، تحت إشراف الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة.

وأسفرت الحملة، عن غلق مخبز وإعدام 99 كيلو أغذية فاسدة، و35 لتر من المشروبات غير الصالحة للاستخدام الأدمي.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إنه جرى خلال الحملة، المرور على 14 منشأة، وإعدام 99 كيلو أغذية فاسدة، و35 لتر من المشروبات غير الصالحة للاستخدام الأدمي، وتحرير مذكرة غلق لأحد المخابز، وتحرير 15 محضرًا لنقص الاشتراطات الصحية، وعدم حمل شهادات صحية لمتداولي الأغذية، وسحب 8 عينات لحوم مجمدة جافة للفحص، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأكد وكيل الوزارة، أنه جرى التشديد على أهمية النظافة العامة، والنظافة الشخصية لكل العاملين، وغسل الأيدي والتعقيم والتطهير المستمر.

وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحد من انتشار الأمراض المعدية، خاصة فيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19".