كلكم مسؤول.. الأب يتحول لمتهم في واقعتي دهس أسيوط والقاهرة الجديدة

حكم رادع اصدرته محكمة جنح القاهرة الجديدة، أمس، حيث عاقبت موظفا كبيرا في إحدى شركات البترول، بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، لإدانته بالتقصير في رعاية ابنه الطفل وتمكينه من قيادة سيارته، ما أسفر عن دهس ووفاة المجني عليها شيماء نور، في كمباوند بالقاهرة الجديدة، مطلع الشهر الجاري، كما أسفر الحادث عن إصابة رفيقتها بإصابات بالغة، جعلتها طريحة الفراش.

ولم تكن هذه الحادثة الأولى، التي تقوم النيابة العامة بإدخال الاب كمتهم فيها، رغم كونه ليس فاعلًا أصليا، ففي يوم 21 يونيو الجاري، عاقبت محكمة جنح أبنوب الجزئية بأسيوط، أب بالسجن 5 سنوات، لسماحه لنجله الذي لم يبلغ عمره 15 سنة، وتمكينه من قيادة سيارته، وتعريضه حياة وأمن نجله للخطر، ما تسبب في قيام نجله بالتسبب خطأ في موت 4 أطفال نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة حال قيادته المركبة بسرعة جاوزت الحدَّ الأقصى للسرعة المقررة، وقيادته المركبة دون الحصول على رخصة قيادة.

ويقول المحامي الدكتور عمر خليفة، إن النائب العام فعّل نصوص القانون بإدخال الأب كمتهم في هذه الوقائع تحقيقا للردع ولرد الحقوق لأصحابها.

وعدد "خليفة" مواد القانون التي تنطبق على تلك الوقائع، ومنها المادة 74 مكرر 4 من قانون المرور، والتي نصت على انه " يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة أو كل من خالف أحكام المادة (42) من هذا القانون، وفي حالة العود خلال سنة من ارتكاب الفعل تضاعف العقوبة"

وتابع: كما نصت المادة 81 من قانون سالف الذكر، في فقرتها الثالثة على انه " يعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل، كل من سمح بقيادة مركبة لمن دون سن الـ18، أو أي شخص غير مرخص له بالقيادة. إذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير".. وذلك فضلا عن المادتين 50 و 116 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

وبالعودة للواقعة الأولى المتعلقة بحادث القاهرة الجديدة، فقد أمر النائب العام بحبس الطالب ووالده احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لتسبب الأول خطأً في موت المجني عليها شيماء نور وإصابة صديقتها داخل حي مدينتي بالقاهرة الجديدة، وذلك بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين حالَ قيادته مركبة بسرعة جاوزت الحد الأقصى، ودون الحصول على رخصة قيادة، وتمكين الثاني له "الأب" من قيادة المركبة.

إذ أسفرت التحقيقات عن صدم الطالب السيدتين خلال قيادته المركبة، بصحبة 8 أشخاص، بسرعة متجاوزة في الاتجاه المعاكس لسيرهما بالطريق، فتسبب في موت إحداهما وإصابة الأخرى، وقد أجمع رفاق المتهم على وقوع الحادث بتلك الصورة، وأن الطالب المتهم تلقى اتصالًاً من والده قبيل وقوع الحادث ادعى للأخير فيه قيادتَهُ السيارة بسرعة منخفضة.

وفي الواقعة الثانية المتعلقة بأسيوط، كشفت التحقيقات التي اشرف عليها النائب العام، أنه في مساء 16 مايو الماضي تلقت الشرطة بلاغا بوفاة 4 أطفال لاصطدام سيارة بهم، بحي الشيخ حسن بمركز أبنوب، وبإجراء التحريات أكدت قيادة المتهم أحمد صابر عطية، الذي يقارب عمره 15 عاما، السيارة وقت الحادث وبرفقته آخرين، وأنه قتل المجني عليهم الـ4 خطأ باصطدامه بهم بعد أن اختلت عجلة القيادة من يده وانحرفت السيارة به لقيادتها بسرعة شاهقة.

واستجوبت النيابة العامة الطفل المتهم قائد السيارة، وواجهته بشهادة رفقائه الذين استقلوا السيارة معه، فاعتصم بالإنكار مُدعيًا قيادة والده السيارة وقت الحادث، كما استجوبت والده الذي أكد عدم قيادته السيارة وقت الحادث، وأنه تلقى من نجله اتصالًا عقب وقوعه مستنجدًا به طالبًا حضوره لتفقد أمر الحادث الذي وقع.

وأشارت النيابة العامة في هاتين الواقعتين، إلى أن الإفراط في تدليل الأطفال والسماح لهم بأشياء لا ينبغي السماح بها، وغض الطرف عما يفعلون من أمور يراها البعض بسيطة وهي في الأثر عظيمة، ينتهي بانسياقهم إلى جرائم حقيقية وشخصيات إجرامية غير سوية، مؤكدة على أن ارضاء الأبناء دون انضباط ما هو إلا هروب من مسؤولية تعليمهم وتربيتهم وتأديبهم التأديب الصالح الذي يبني شخصياتهم النافعة، ويقيهم الأضرار والشرور.