40 موظفا لتنظيم دخول طلاب الثانوية إلى لجان قها
كتب:
حسن صالح
09:48 ص | الخميس 25 يونيو 2020
شهدت لجان الثانوية العامة بإدارة قها التعليمية بالقليوبية، وضع حواجز حديدية أمام اللجان، منعا لتكدس الطلاب، إضافة إلى تحديد 10 معلمين خارج اللجان لتنظيم دخول الطلاب من وإلى لجنة الامتحانات الفرعية منعا للزحام.
من جانبه، قال صلاح محروس مدير الإدارة التعليمية، إنّه جرى التنسيق مع الأمن ومجلس مدينة قليوب، لمنع تواجد أي تجمعات لأهالي الطلاب والمواطنين بمحيط اللجان حفاظا علي ارواح الطلاب، وتنفيذ أقصى درجات الحماية لهم، وتوفير وسائل الأمان والهدوء والسلامة والمناخ الملائم لأداء الامتحانات، والتأكيد على ارتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات، واتخاذ التدابير التي من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان، والمراقبين والملاحظين والطلاب.
ولفت إلى أنّ الإدارة دفعت بـ10 موظفين أمام كل لجنة بمعدل 40 موظفا، أمام 4 لجان بمحيط الإدارة، لتنظيم دخول الطلاب أمام كل لجنة منعا لتكدس الطلاب والزحام أمام اللجان.