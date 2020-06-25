40 موظفا لتنظيم دخول طلاب الثانوية إلى لجان قها

شهدت لجان الثانوية العامة بإدارة قها التعليمية بالقليوبية، وضع حواجز حديدية أمام اللجان، منعا لتكدس الطلاب، إضافة إلى تحديد 10 معلمين خارج اللجان لتنظيم دخول الطلاب من وإلى لجنة الامتحانات الفرعية منعا للزحام.

من جانبه، قال صلاح محروس مدير الإدارة التعليمية، إنّه جرى التنسيق مع الأمن ومجلس مدينة قليوب، لمنع تواجد أي تجمعات لأهالي الطلاب والمواطنين بمحيط اللجان حفاظا علي ارواح الطلاب، وتنفيذ أقصى درجات الحماية لهم، وتوفير وسائل الأمان والهدوء والسلامة والمناخ الملائم لأداء الامتحانات، والتأكيد على ارتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات، واتخاذ التدابير التي من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان، والمراقبين والملاحظين والطلاب.

ولفت إلى أنّ الإدارة دفعت بـ10 موظفين أمام كل لجنة بمعدل 40 موظفا، أمام 4 لجان بمحيط الإدارة، لتنظيم دخول الطلاب أمام كل لجنة منعا لتكدس الطلاب والزحام أمام اللجان.