الأمن يمنع تجمعات أولياء أمور طلاب الثانوية أمام لجان الإسكندرية

اصطفت قوات الأمن أمام بوابات لجان الثانوية العامة في الإسكندرية، لمنع أولياء الأمور من الوقوف أمام اللجان، ويتم السماح فقط للطلاب بالاصطفاف أمام البوابه الخارجية لحين تنظيم عملية الدخول.

وجرت عملية تنظيم الدخول من قبل قوات الأمن وأفراد الأمن الإداري، وتم إبعاد أولياء الأمور من الشوارع الجانبية للمدارس ومنع أي تجمعات أمام اللجان.

وأغلقت ابواب لجان مدارس الإسكندرية في تمام التاسعة صباحا، استعدادا لبدء الامتحان في العاشرة صباحا، بعد قياس الحرارة على البوابات وتوزيع الكمامات وارتداء قفاز الأحذية، وفقا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة حيال منع انتشار فيروس كورونا بين طلاب الثانوية العامة.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، كلف رؤساء الأحياء والجهات المعنية وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، لإقامة شوادر ومظلات بالشوارع خارج المدارس المقام بها لجان لامتحانات الثانوية 2019/2020، لانتظار الطلاب أثناء التفتيش والتعقيم ودخول اللجان واستلامهم مستلزمات الحماية الخاصة بهم، حفاظا عليهم من ارتفاع درجات حرارة الجو.

وأهابت محافظ الإسكندرية بأولياء الأمور بعدم التجمع والاحتشاد أمام اللجان، مؤكدا ضرورة الالتزام بذلك منعا لأي تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، وكلف الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة أبنائنا طلاب الثانوية العامة.