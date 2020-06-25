34516 إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية تسجيل 34 ألفا و516 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى 751 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أنه وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الجامعة، بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في جميع أنحاء الولايات المتحدة مليونين و381 ألفا و538 حالة بينها 121 ألفا و979 وفاة.

وفي سياق متصل، طالب أحد اتحادات الطيران الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية مباشرته لنقاشات مع صانعي القرار في البلاد لوضع خطة تقضي بشراء الحكومة لمقاعد على جميع رحلات الطيران، لمنع المسافرين من الجلوس بجانب بعضهم، تنفيذا لسياسة التباعد الاجتماعي؛ لمواجهة كورونا المستجد.

وقال رئيس جمعية الطيارين المتحالفين إريك فيرجسون، في بيان، أوردته قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية، اليوم، "إن فرض التباعد الاجتماعي بشكل موحد سيشجع الركاب على السفر جوا بشكل أكبر، وسيتيح لشركات الطيران تشغيل المزيد من الرحلات".

وأشار فيرجسون، إلى أن الخطة المقترحة ستساعد بالحفاظ على مزيد من الوظائف في قطاع الطيران، الذي يمر بمرحلة عصيبة جراء الأزمة الأخيرة.

وتأتي الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه شركات الطيران لوضع سياسات تضمن الحد من انتشار كورونا المستجد على متن رحلاتها الجوية.

وتأتي الفكرة التي أطلقتها "جمعية الطيارين المتحالفين" بهدف تسهيل العودة إلى مرحلة ما قبل أزمة كورونا المستجد من ناحية مستويات الركاب، وتمثل الجمعية نحو 15 ألف طيار يعملون على متن طائرات تعود لكافة شركات الطيران الأمريكية.