برلماني: مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن مصر تمتلك منذ اليوم الأول لحكم الرئيس عبدالفتاح السيسي توجه وإرادة سياسية حاسمة إلى المشروعات القومية الكبرى في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والحبوب والأعلاف والزيوت في محاولة جادة لسد الفجوة الغذائية التي تعاني منها مصر على مدار السنوات الطويلة الماضية والاعتماد على الاستيراد من الخارج حتى أصبحت- على سبيل المثال – واحدة من أكبر ثلاث دول في العالم مستوردة للقمح، حيث نستورد سنويا ما بين 9-11 مليون طن قمح سنويا، علاوة على الإنتاج المحلي البالغ سنويا نحو 8 ملايين طن.

وأوضح أن المشروعات القومية في مجال توفير الغذاء لا تقتصر على عدد معين من المحافظات، وإنما تمتد لتسع غالبية محافظات مصر وخصوصا المحافظات التي تعد الأفقر في مصر مثل بني سويف والفيوم والمنيا وسوهاج. وهو ما يعني أن الاستراتيجية مبنية على قاعدة بيانات سليمة لتوجيه التنمية إلى حيث تستحق في محافظات مصر.

وأشار النائب إلى الجهود المبذولة لتوسيع حجم الرقعة الزراعية، وتطوير آليات ووسائل الزراعة؛ من أجل الحصول على أفضل إنتاجية من الحاصلات، بما يحقق الأمن الغذائي ويوفر مخزونًا من السلع الاستراتيجية، من خلال إطلاق مشروعات استصلاح المليون ونصف المليون فدان، والـ100 ألف صوبة زراعية، إلى جانب استرداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وتطوير الثروة السمكية والداجنة، وزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية والتوسع في تنفيذ المزارع المشتركة مع عدد من الدول الإفريقية.

وأضاف أنه خلال أزمة كورونا وجه الرئيس بضرورة تكوين مخزون استراتيجى للبلاد لسلة السلع الاستراتيجية، بهدف ضمان عدم وقوع خلل في إجراءات الاستيراد وتوفير السلع الأساسية، وهو ما لاحظه المواطن، فعلى الرغم من أزمة كورونا التي اجتاحت دول العالم وأثرت على كثير من الدول، لم يشعر المواطن بأي نقص في السلع أو في ارتفاع الأسعار.

وطالب النائب بمزيد من الدعم للفلاح المصري واهتمام الدولة بقطاع الزراعة وزيادة المخصصات للبحوث والتطوير في هذا القطاع مع إتاحة الفرصة للشباب بشكل أكبر للدخول بمشروعات صغيرة ومتوسطك في قطاع الزراعة، وخلق الوعي الاستهلاكي بين المواطنين والعمل على العادات السيئة المنتشرة في مجتمعانا التي تساهم في خلق سياسة الإسراف في الغذاء.